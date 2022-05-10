برشلونة يدرس التعاقد مع لاعب وسط بايرن ميونخ

وحسب التقرير فإن برشلونة مهتم باللاعب الإسباني مارك روكا متوسط ميدان فريق بايرن ميونخ، ويفكر في التعاقد معه.مارك روكا يبلغ من العمر 25 عاماً، وكان قد انضم إلى البايرن في عام 2020، قادماً من نادي إسبانيول.ولكن اللاعب لم ينجح مع الفريق البافاري، ولم يتمكن حتى الآن من اقتحام التشكيل الأساسي، ويبدو أنه سيغادر.