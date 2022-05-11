أميرة سعودية تصطحب ميسي في جولة بجدة (صور)

السومرية نيوز - رياضة



اصطحبت الأميرة السعودية، هيفاء بنت محمد آل سعود، أمس الثلاثاء، في جولة نجم كرة القدم العالمي، الأرجنتيني ليونيل ميسي وعددا من أصدقائه.





وتجولت الأميرة هيفاء التي تشغل منصب مساعد زير السياحة، برفقة النجم الأرجنتيني الذي أصبح سفيرا للسياحة السعودية، داخل القسم التاريخي من مدينة جدة العريقة المطلة على البحر الأحمر.



ونشرت الأميرة صورا من الجولة في حسابها الرسمي بـ"تويتر"، وكتبت معلقة: "استضفت ميسي وأصدقاءه في جولة في جدة التاريخية.. تاريخ وفن وروعة التفاصيل تركت انطباعا مميزا عند ضيوفنا.. جدة وناسها تأخذ قلوب زوارها من أول نظرة".