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اليوم.. مواجهة نارية بين يوفنتوس وإنتر ميلان في نهائي كأس إيطاليا

رياضة

2022-05-11 | 06:15
اليوم.. مواجهة نارية بين يوفنتوس وإنتر ميلان في نهائي كأس إيطاليا
190 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة
يحتضن ملعب الأوليمبيكو في روما، عند الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة من مساء يوم الأربعاء 11 مايو/أيار، القمة النارية بين يوفنتوس وإنتر ميلان في نهائي كأس إيطاليا للموسم الجاري 2021-2022. في مباراة يسعى من خلالها "اليوفي" للحصول على لقب يُنقِذ به موسمه، بينما يستهدف إنتر التغلب مرةً أخرى على "السيدة العجوز" بعدما جرّده العام الماضي من لقبه في الدوري ومن كأس السوبر مطلع الموسم الحالي.

ويبحث فريق يوفنتوس عن أول ألقابه هذا الموسم، في ظل ابتعاده بشكل نهائي عن المنافسة على لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم، بينما حصل الثاني على لقب كأس السوبر في بداية الموسم الحالي، ولا يزال ينافس جاره اللدود ميلان على لقب "الكالتشيو".
 
ويحتل يوفنتوس المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 69 نقطة، بفارق 11 نقطة كاملة عن المتصدر ميلان، ويخشى "اليوفي" من شبح الخروج خالي الوفاض من الموسم الحالي في فترةٍ لم يسبق أن مرّ بها منذ أكثر من 10 أعوام، وتحديدًا منذ موسم 2010 - 2011، قبل أن يُحكِم قبضته على الألقاب ليتوج بطلًا للدوري في 9 مرات، والكأس 5 مرات، ومثلها في كأس السوبر، وكل ذلك في غضون 10 أعوام.
 
وفي الوقت ذاته، يبدو إنتر ميلان متعطشًا للمزيد من الألقاب، إذ يتأخر بفارق نقطتين فقط عن ميلان قبل مرحلتين من نهاية الدوري (80 نقطة مقابل 78).
بدأ إنتر ميلان منافسة كأس إيطاليا هذا الموسم من دور الـ 16، بفوزٍ عسير على إمبولي بنتيجة 3-2، ثم تخطى عقبة روما في ربع النهائي بنتيجة (2-0)، ثم فاز على الجار ميلان في إياب نصف النهائي 3-0، بعدما تعادلا 0-0 ذهابًا.
 
أما يوفنتوس فقد حقق فوزًا كاسحًا على سامبدوريا 4-1 في دور الـ 16، ثم تخطى عقبة ساسولو في ربع النهائي بالفوز عليه 2-1، وفي نصف النهائي نجح في تجاوز فيورنتينا بنتيجة 2-0 إيابًا، وكان قد فاز عليه ذهابًا 1-0.
 
نجح يوفنتوس في تسجيل 8 أهداف في كأس إيطاليا هذا الموسم، وتلقت شباك الفريق هدفًا واحدًا فقط، أمّا إنتر ميلان فنجح في تسجيل 8 أهداف أيضًا، وتلقت شباكه هدفين فقط.
 
ويعد الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز هداف إنتر ميلان في كأس إيطاليا هذا الموسم بتسجيله هدفين، فيما يُعَدّ الأرجنتيني باولو ديبالا هداف يوفنتوس في البطولة بتسجيله هدفين أيضًا.
 
يُعَدّ يوفنتوس الأكثر تتويجًا بكأس إيطاليا على مر التاريخ برصيد 14 لقبًا، وهو حامل اللقب في الموسم الماضي، فيما يملك إنتر ميلان نصف عدد ألقاب يوفنتوس في هذه البطولة برصيد 7 ألقاب، محتلًا المركز الرابع ضمن أكثر الأندية الإيطالية تتويجًا بالبطولة على مر التاريخ.
 
تبدو منافسة كأس إيطاليا فرصةً مثاليةً لإنقاذ موسم المدربَينِ ماسيميليانو أليغري المدير الفني ليوفنتوس، وسيموني إنزاغي المدير الفني لإنتر ميلان، في ظل معاناة الفريقين على الصعيدين المحلي والأوروبي.
 
ورغم امتلاك إنتر ميلان فرصةً حقيقيةً للمنافسة على لقب الدوري الإيطالي، في ظل ابتعاده بفارق نقطتين فقط عن المتصدر ميلان، إلا أن الفريق يخشى فقدان هذه الفرصة، ويسعى لإنقاذ موسمه عبر حصد لقب كأس إيطاليا.
 
من ناحيته، يعاني يوفنتوس كثيرًا في الدوري بعد تراجعه للمركز الرابع، إلى جانب توديعه مسابقة دوري أبطال أوروبا، ممّا يجعل كأس إيطاليا بطولةً هامةً للصعود إلى منصات التتويج.

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