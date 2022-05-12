عرض مفاجئ من بايرن ميونخ لضم بوجبا

الدولي الفرنسي ينتهي عقده مع الشياطين الحمر في حزيران المقبل، مما يسمح له بالتوقيع لأي فريق مجانًا.ووفقًا لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت"، فإن البافاري بات مهتمًا بالحصول على خدمات صاحب الـ 29 عامًا، في صفقة انتقال حر.وأشارت إلى تقدم بطل البوندسليجا بعرض بالفعل لنجم المان يونايتد، الذي أفادت تقارير صحفية بقرب انضمامه إلى باريس سان جيرمان.ورغم امتلاك بايرن لثنائي مميز في خط الوسط، يتمثل في جوشوا كيميتش وليون جوريتسكا، إلا أن الرحيل المحتمل لكورينتين توليسو ومارك روكا يدفعه لمحاولة الظفر ببدلاء لهما هذا الصيف.يذكر أن يوفنتوس يهتم هو الآخر باستعادة النجم الفرنسي، الذي لعب له بين عامي 2012 و2016 قبل بيعه إلى مانشستر يونايتد.