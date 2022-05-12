العراق يحصد 8 أوسمة متنوعة في بطولة "بغداد السلام" للجودو

وحل منتخبنا في المركز الثالث مكرر خلف منتخبات ايران وتونس والمغرب، وتوزعت أوسمة منتخبنا الثمانية بين واحد ذهبي وآخر فضي وست ميداليات برونزية.وحصد المنتخب المغربي بطل الترتيب الفردي خمسة أوسمة، بواقع ذهبيين وفضيين وبرونزية واحدة.وأحرز المنتخب التونسي الوصافة بنيله ميداليتين ذهبيتين، اما المنتخب الإيراني ثالث الترتيب فجمع سبعة أوسمة، أحدها ذهبي وفضيتين و 4 برونزية.وجاء الوسام الذهبي العراقي عن طريق البطل سعيد صالح لوزن 81 كغم بعد تفوقه على منافسه الإيراني في النهائي، وأحرز لاعبنا شهاب عبد الوهاب فضية -100 كغم، اما الميداليات البرونزية الست فقد تحققت عن طريق اللاعبين سوران صباح بوزن 81 كغم وحسين طالب بوزن 73 كغم وحمزة صبيح بوزن 81 كغم وحسين علي بوزن 90 كغم وعلي حسن عطا الله بوزن -100.وتختتم، اليوم الخميس، منافسات بطولة بغداد السلام بإقامة منافسات الفرقي، وستشرع جميع المنتخبات الراغبة بإقامة معسكر تدريبي في العاصمة يبدأ غدا الجمعة ويستمر لمدة سبعة أيام.