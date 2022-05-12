الجهاز الطبي للصقور يكشف عن اصابة عدد من لاعبيه

وقال هتاف في تصريحات نقلها المكتب الإعلامي للنادي،: "بعد مشاركتنا الآسيوية وضغط المباريات وعدم وجود راحة للاعبين، توجهنا مباشرة إلى الديوانية، ما تسبب في إجهاد للاعبين".واضاف ان " اللاعب ضرغام إسماعيل يشكو من إصابة بالعضلة الخلفية ، فيما اللاعب شريف عبد الكاظم يعاني من إصابة بالعضلة الضامة، والأخير التحق بالتدريبات بعد المعاينة الطبية من قبلنا".أشار هتاف الى ان "اصابة اللاعب كرار نبيل حدثت بعد ان توجه معنا إلى الرياض وأثناء المشاركة الأخيرة في دوري أبطال آسيا، وتمت معاينته من قبل جهاز طبي إسباني، وتم المباشرة بالعلاج لمدة 18 يوما، ولكن بحسب تأكيدات الجهاز الطبي فإنه يحتاج إلى فترة علاج أطول لأنه يعاني من إصابة بالعضلة الخلفية".وأوضح ان "المدافع حسن رائد تعرض إلى تمزق في رباط الكتف، ونصحه الأطباء بعملية تثبيت الكتف ومن ثم علاج طبيعي، وفي الأيام المقبلة سيعود إلى المباريات مع الفريق".وتابع هاتف ان "لاعب الوسط محمد علي عبود يعاني من مشاكل في أسفل الظهر، بعد مباراة الطلبة، والجهاز الطبي فضل أن يمنحه استراحة قصيرة، وسيكون جاهزا للمشاركة في المباراة المقبلة في حال موافقة الجهاز الفني".من جانبه أكد شريف عبد الكاظم لاعب القوة الجوية: "فريقنا على أتم الجاهزية لمباراة الكهرباء"، مضيفا: "نطمح لتعويض الانتكاسة التي تعرض إليها الفريق أمام أمانة بغداد ونحقق النتيجة المطلوبة لنفرح جماهير الصقور".وختم: "بخصوص إصابتي كان لدي شد بسيط وجاهز لمواجهة الكهرباء، أتمنى المساهمة مع زملائي في تحقيق الفوز المنافسة بقوة على الوصافة".