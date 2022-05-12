بعد خسارة كأس ايطاليا.. كيليني يعلن مغادرة السيدة العجوز

ونقلت شبكة "ميدياسيت" عن قائد "السيدة العجوز"، أنه "سيخوض المباراتين الأخيرتين لفريقه في الدوري المحلي قبل توديع جماهير النادي".وأضاف: "أمضينا في صفوف يوفنتوس سنوات رائعة وقد حان الوقت للوجوه الشابة لحمل المشعل، بذلت قصارى جهدي وآمل أن أكون تركت أثرا".واوضح كيليني: "الاثنين المقبل سأقوم بتوديع ملعب أليانز "الخاص بيوفنتوس" في المباراة ضد لاتسيو، إنه قراري بنسبة مئة في المئة".ولم يكشف ما إذا كان سيعتزل نهائيا بعد الرحيل عن يوفنتوس بقوله: "صراحة لا أدري، يتعين علي التفكير بالأمر مع عائلتي، أنا سعيد للرحيل عن يوفنتوس وأنا في قمة مستواي".وأحرز كيليني بطولة الدوري المحلي في صفوف يوفنتوس تسع مرات منذ انضمامه إلى الفريق عام 2004 قادما من ليفورنو، وارتبط اسمه بقلب الدفاع الآخر ليوناردو بونوتشي، والحارس التاريخي جانلويجي بوفون.