العراق يستضيف مباريات المجموعة العاشرة في تصفيات آسيا لمنتخبات الشباب
السومرية نيوز- رياضة
قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، منح العراق حق استضافة مباريات المجموعة العاشرة في تصفيات آسيا لمنتخبات الشباب.
وقال مصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الاتحاد الآسيوي لكرة القدم منح العراق حق استضافة أحد المجموعات العشرة في تصفيات كأس آسيا للشباب 2023 والمقرر إجراؤها للفترة من 10 لغاية 18 من شهر سبتمبر 2022".
وأضاف، أن "القرعة التي ستحدد المجموعات، ستجرى يوم الـ 24 من مايو الجاري".
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