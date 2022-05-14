التشكيل الرسمي لقمة الريدز والبلوز في نهائي كأس إنجلترا

وسيبدأ الألماني توماس توخيل (48 عاما) المدير الفتي لنادي تشيلسي، بالتشكيلة الأساسية التالية لفريقه لمواجهة "الريدز":حراسة المرمى: إدوارد مينديخط الدفاع: أنطونيو روديغير، تياغو سيلفا، بينجامين تشايلويل، ماركوس ألونسوخط الوسط: ماتيو كوفاتشيتش، جورجينيو، ريس جيمسخط الهجوم: ميسون ماونت، كريستيان بوليسيتش، روميلو لوكاكو.بينما اختار الألماني الآخر يورغن كلوب (54 عاما) المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "البلوز":حراسة المرمى: أليسون بيكر.خط الدفاع: ترينت ألكسندر-أرنولد، إبراهيما كوناتي، فرجيل فان دايك، أندرو روبيرتسونخط الوسط: جوردان هيندرسون، نابي كيتا، تياغو ألكنتار.خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، لويس دياز.