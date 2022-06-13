رسميا.. نونيز ينتقل الى ليفربول

وقال بنفيكا، في بيان على موقعه الرسمي: "يعلن النادي في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين توصله لاتفاق مع نادي ليفربول لبيع جميع الحقوق الخاصة باللاعب داروين نونيز مقابل 75 مليون يورو".وأضاف: "تنص الاتفاقية على دفع متغيرات، وبالتالي قد يصل المبلغ الإجمالي للبيع إلى 100 مليون يورو".وختم: "كما نعلن أن الاتفاقية المذكورة تعتمد على توقيع عقد عمل رياضي من قبل اللاعب مع نادي ليفربول".يذكر أن العديد من التقارير تؤكد أن السنغالي ساديو ماني في طريقه للرحيل عن ليفربول صوب بايرن ميونخ خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لذا تعاقد الريدز مع بديل له في خط الهجوم.