نفط ذي قار يحقق فوزاً تأريخياً ببطولة الشركات العربية لكرة الصالات

حقق فريق شركة نفط ذي قار، ممثل الكرة العراقية في بطولة الشركات العربية لقدم الصالات، فوزاً غالياً على منتخب الشركات المصرية وبطل النسخة الماضية.



وتمكن نفط ذي قار من هزيمة المستضيف في عقر دارهم بنتيجة سبعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات البطولة المقامة حالياً في جمهورية مصر العربية.



وفرض الفريق العراقي سيطرته منذ بداية المباراة التي بان فيها عزم أحفاد سومر على إلحاق الهزيمة بالفراعنة وتحقق لهم ما أرادوا، بعد أن بكـّر نفط ذي قار التقدّم عبر صاروخية اللاعب حسن علي التي مزّقت الشباك المصرية.

وتبادل لاعبونا الكرات وسط تفرّج أهل الدار الذين استسلموا للهجمات العراقية التي أسفرت عن طلعات متكررة على مدار الشوطين قادها بنجاح حمزة عباس وابراهيم سامي ورضوان احمد وحسن علي وحسن كاظم، فيما ذاد عن الشباك كرار حميد بكل بسالة.