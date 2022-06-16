تشافي يضع شرطًا للموافقة على استمرار بيكيه في برشلونة

السومرية نيوز – رياضة

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رغبة المدير الفني لفريق برشلونة، الإسباني تشافي هيرنانديز، في مواصلة الاعتماد على مواطنه جيرارد بيكيه في الموسم الكروي القادم 2022-23.



وشهدت الفترة الماضية بروز العديد من الشائعات بشأن مستقبل مدافع النادي الكتالوني، بعد انفصاله عن شريكته السابقة؛ المغنية الكولومبية شاكيرا، ما أثار التكهنات بشأن استمراره مع الفريق.

ووفقًا لما أوردته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن تشافي لم يطلب من بيكيه المغادرة، بل أخبره بأن دوره سيتغير (في الموسم القادم)، كما فعل المدرب الأسبق لبرشلونة والحالي لمنتخب إسبانيا، لويس إنريكي، مع تشافي في موسمه الأخير لاعبًا لبرشلونة (موسم 2014-15).

وكشف المصدر ذاته عن شرط تشافي الأساسي للقبول باستمرار بيكيه في الفريق وهو التركيز على مسيرته الكروية بشكل كلي وعدم الانشغال بالقضايا الخارجية؛ إذ يريد تشافي الاستفادة من دور بيكيه القيادي، مع ضمان عدم تسبب اللاعب بمشكلات في حال إجلاسه على دكة البدلاء.

جدير بالذكر أن بيكيه (35 عامًا) شارك في 39 مباراة مع برشلونة في مختلف البطولات خلال الموسم الماضي 2022/2021، مُسجلًا 3 أهداف، استنادًا لبيانات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.