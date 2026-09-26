السعودية ترد على مدرب العراق بشأن انتقاده أرضية ملعب "خليجي 27"

وكان غراهام قد انتقد أرضية الملعب عقب تعادل مع عُمان بنتيجة (1-1) في الجولة الأولى من البطولة، مشيرًا إلى أن طول العشب أثر في أداء فريقه، كما تحدث عن تعرض عدد من لاعبيه لمشكلات خلال المباراة.وأكد القرني أن أرضية ملعب الأمير عبد الله تحظى بإشادة واسعة منذ فترة طويلة، مشددًا على أن تقييم جاهزيتها لا يخضع للتقديرات الشخصية، وإنما يستند إلى اختبارات فنية تجريها لجان مختصة قبل البطولات والمنافسات الكبرى.وأوضح أن طول العشب في الملاعب المطابقة لمواصفات "فيفا" يتراوح بين 20 و30 ملم، مشيرًا إلى أن أرضية ملعب الأمير عبدالله الفيصل جرى قصها على ارتفاع 24 ملم، وهو ما يقع ضمن النطاق المعتمد.وشدد القرني على أن تجهيز الملعب خضع لمتابعة الرياضية والجهات المنظمة للبطولة، إلى جانب مراقبي لكرة القدم، قبل اجتياز جميع الاختبارات والمعايير المطلوبة واعتماد جاهزيته لاستضافة مباريات "خليجي 27".وأشار القرني إلى أن ملعب الأمير عبدالله الفيصل سبق أن استضاف العديد من المباريات والبطولات الكبرى، مؤكدًا استمرار العمل على الحفاظ على جاهزية أرضيته طوال فترة منافسات "خليجي 27".ويستعد منتخب العراق لخوض مواجهة أمام نظيره ، مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الثانية من منافسات في .ويتواجد منتخب في ذيل المجموعة الأولى من دون نقاط، بينما يتصدر المنتخب السعودي الترتيب برصيد 3 نقاط، ويملك العراق وعُمان نقطة واحدة لكل منهما.