آكام هاشم وزيدان إقبال ومحمد قاسم.. العراق في "ورطة" قبل مواجهة الكويت

ويأمل منتخب في تحقيق فوزه الأول في "خليجي 27"، بعدما تعادل مع نظيره العُماني بنتيجة (1-1) في الجولة الأولى، فيما يدخل المنتخب المواجهة بالطموح ذاته، بعد خسارته أمام بهدف من دون رد.ويسعى مدرب العراق غراهام إلى مصالحة الجماهير العراقية خلال هذه المباراة، خصوصًا بعدما أبدت الجماهير غضبها من أداء ونتيجة المنتخب في مواجهة عُمان، ولا سيما أنه تقدم في المباراة مبكرًا قبل أن تنتهي بالتعادل.وتفاقمت مشكلات المنتخب العراقي بعد يوم واحد من مواجهة عُمان، بعدما تأكدت إصابة عدد من اللاعبين، ما وضع المدرب غراهام أرنولد أمام خيارات محدودة، في ظل اعتماده على هؤلاء اللاعبين ضمن حساباته الأساسية.وشكّلت إصابة المدافع صدمة للمنتخب العراقي خلال مباراة عُمان، بعدما اضطر الجهاز الفني إلى استبداله نتيجة الإصابة التي تعرض لها، ليتأكد غيابه عن مواجهة ، وسط احتمالية ابتعاده عن بقية منافسات البطولة لحاجته إلى العلاج والراحة.ولم تتوقف قائمة الإصابات عند آكام هاشم، إذ يعاني الظهير الأيمن من انزعاجات في عضلات قدمه، بعدما جرى استبداله أيضًا خلال مواجهة عُمان. ولم يتمكن اللاعب من التدرب بصورة طبيعية بعد المباراة، مع استمرار الانزعاجات، ما يرجح منحه الراحة استعدادًا لمواجهة السعودية.ويعاني بدوره من الإجهاد، وبحسب الفحوص الطبية، لن يكون قادرًا على خوض مباراة كاملة أمام الكويت، ما قد يدفع المدرب إلى إشراكه في الشوط الثاني أو الاعتماد عليه لدقائق محدودة، رغم أنه كان من أبرز لاعبي المنتخب في مواجهة عُمان.وتزداد حسابات أرنولد تعقيدًا مع معاناة لاعب خط الوسط من الإجهاد، إذ خاض الوحدة التدريبية الأخيرة بشكل منفرد قبل مواجهة الكويت، ما يرجح جلوسه على مقاعد البدلاء، مع إمكانية عدم المجازفة بإشراكه في حال خرج العراق بنتيجة إيجابية خلال الشوط الأول.ومع هذه الغيابات والإصابات، تبدو خيارات أرنولد محدودة قبل مواجهة الكويت، ما قد يدفعه إلى إجراء تغييرات على التشكيلة الأساسية، وسط إمكانية ظهور لاعبين بقميص المنتخب للمرة الأولى، من بينهم ويوسف الإمام.ولم يحسم المدرب خياراته النهائية بشأن التشكيلة التي سيخوض بها مواجهة الكويت، في انتظار القرار الأخير بشأن جاهزية اللاعبين المصابين.وبحسب الترتيب الرسمي للاتحاد الخليجي لكرة القدم، يحتل العراق وصافة برصيد نقطة واحدة، فيما يتصدر المنتخب السعودي الترتيب برصيد 3 نقاط.