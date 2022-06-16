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لجنة الانضباط تصدر عدة قرارات بحق مباراة الجوية والزوراء - عاجل

رياضة

2022-06-16 | 05:37
لجنة الانضباط تصدر عدة قرارات بحق مباراة الجوية والزوراء - عاجل
5,151 مشاهدة

أصدرت لجنةُ الانضباط في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، اليوم الخميس، عدة قرارات بحق مباراة القوة الجوية والزوراء.

وذكر اتحاد الكرة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "لجنةُ الانضباط في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم اجتمعت لمُناقشةِ تقريري حكم ومُشرف مباراة ناديي الزوراء والقوة الجويّة التي جرت في ملعبِ الشـعب الدوليّ ضمن بطولةِ كـأس العراق يوم الاثنين الموافق (13\6\2022)، وكذلك مُشاهدة مقاطع الفيديو الخاصّة بالمباراةِ والأحداث التي جرت بعد انتهائها".

وأضاف البيان أن "اللجنة اطلعت على تفاصيل التقريرين أعلاه ومقاطع الفيديو، ولاحظت وجودَ أعمال شغبٍ وفوضى من قبل جمهورِ نادي القوة الجويّة وإلحاق الضررِ في مقاعدِ المتفرجين، وكذلك التجاوز على الحكمِ الدوليّ المُساعد الأول كرار عبد الكريم بضربه بقناني الماءِ والحجارةِ، وهو ما أدّى إلى إصابةِ كتفهُ الأيسر".

وبحسب البيان قررت اللجنة ما يلي:
1- حِرمان فريق نادي القوة الجويّة من اللعبِ على أرضه المُفترضةِ وبدون جمهورٍ ولخمس مبارياتٍ، استناداً لأحكامِ المادة 67/ انضباط، وبدلالةِ المادة 15 انضباط، على أن يجري سريانُ العقوبة في هذا الموسمِ والموسم المُقبل 2022-2023.
2- فرض غرامةٍ ماليةٍ على نادي القوةِ الجويّة مُقدارها (10000000) عشرة ملايين دينار عراقي، استناداً للمادة 19 انضباط .
3- يتحملُ نادي القوة الجويّة الأضرارَ التي حدثت في ملعبِ الشعب الدوليّ حسب ما تقررهُ اللجنةُ التحقيقيّة المُشكلة من قبل وزارةِ الشَباب والرياضة .
4- تمّ استدعاءُ كل من مدربِ نادي القوة الجويّة (قحطان جثير) ورئيس رابطة مُشجعي القوة الجويّة (ضياء سمير) ورئيس رابطة مُشجعي نادي الزوراء (أمير المالكي) للحضورِ إلى مقرّ الاتحاد (لجنة الانضباط) يوم الاثنين المُوافق (20 / 6 / 2022).

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