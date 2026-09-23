مليون دولار لبطل خليجي 27.. تعرف على تفاصيل الجوائز الاخرى

وتشهد البطولة مشاركة 8 منتخبات، هي والكويت والعراق وعُمان والإمارات وقطر والبحرين واليمن.وبحسب الرميحي، سيحصل المنتخب المتوج بلقب البطولة على مالية قدرها مليون دولار، فيما ينال صاحب المركز الثاني 500 ألف دولار، دون تخصيص جائزة لصاحب المركز الثالث.كما تتضمن البطولة جوائز فردية، إذ يحصل أفضل لاعب في المنافسات على شقة مقدمة من الشريك الاستراتيجي للبطولة، شركة الديار العربية للتطوير العقاري في السعودية.وأعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم حصول 9 قنوات ومنصات على حقوق بث مباريات “خليجي 27”، بعد انضمام 6 قنوات جديدة إلى قائمة الناقلين، وهي الرياضية، والبحرين الرياضية، والشارقة الرياضية، والسعودية الرياضية، وأبوظبي الرياضية وMBC، إلى جانب قنوات الكأس القطرية، وعُمان الرياضية، ومنصة شاشا.وقال الرميحي إن الاتحاد الخليجي يتيح للقنوات الراغبة فرصة شراء حقوق البث، مبيناً أن المبلغ المرصود لشراء الحقوق في هذه النسخة هو ذاته الذي تم تخصيصه في النسخة السابقة “خليجي 26”.وأشار الرميحي إلى أن فكرة إشراك منتخبات من خارج دول في البطولات الخليجية مطروحة منذ فترة، موضحاً أنه لم يتم اتخاذ قرار بهذا الشأن حتى الآن.وأضاف أن إدراج منتخبات من خارج المنطقة بدأ في بعض الفئات السنية، ومنها فئة تحت 17 عاماً، التي شهدت مشاركة منتخبات مثل مصر والصين، لافتاً إلى وجود دراسة مستقبلية بشأن مختلف البطولات.ولفت الرميحي إلى أن النسخة الحالية من البطولة شهدت ارتفاعاً في عدد الشركات الراعية، إذ وصل عددها إلى 12 شركة، مشيراً إلى صعوبة تحديد حجم الإيرادات الناتجة عن تلك الرعايات في الوقت الحالي.وفيما يتعلق بأسعار تذاكر المباريات، رفض الرميحي الاتهامات الموجهة إلى بشأن ارتفاعها، مؤكداً أن الأسعار “معقولة”، وأنه من الصعب مقارنة أسعار للمنتخبات بأسعار ، مشيراً إلى أنها أقل من أسعار تذاكر .