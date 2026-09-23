مبابي يستبعد السير على خطى رونالدو والسبب!

وأكد مبابي أنه لا يتوقع أبدا أن يصل إلى هذا العمر مع منتخب بلاده، وقال، في تصريحات حديثة، ردا على سؤال بشأن إمكانية مواصلة اللعب مع منتخب حتى سن 41 عاما مثل : «يجب أن نكون صادقين، بالنظر إلى البلد الذي ألعب فيه، فرنسا لن تسمح لي أبدا باللعب حتى أبلغ 41 عاما»، قبل أن يضحك.وأضاف نجم : «لكن يظهر أنه إذا كنت في حالة بدنية وذهنية جيدة، يمكنك اللعب بهذا المستوى العالي لفترة طويلة.. أما بالنسبة لي، فلا أعتقد أن الأمر سيكون كذلك».ويبلغ رونالدو حاليا 41 عاما، ولا يزال مستمرا في تمثيل منتخب والمشاركة مع فريقه ، بعدما حافظ على مستواه التهديفي رغم تقدمه في العمر، ليصبح أحد أبرز الأمثلة على قدرة اللاعبين أصحاب المستوى العالمي على إطالة مسيرتهم.في المقابل، يبلغ مبابي 27 عاما، ويعد أحد أهم عناصر منتخب فرنسا وريال ، بعدما أصبح قائدا لمنتخب الديوك عقب اعتزال دوليا.وانضم مبابي إلى ريال مدريد في صيف 2024 قادما من الفرنسي، ونجح منذ انتقاله إلى في فرض نفسه كأحد أبرز عناصر الفريق، كما حصل على الحذاء الذهبي في خلال موسمه الأول.ويأتي حديث مبابي عن مستقبله مع منتخب فرنسا في وقت يستعد فيه لخوض مراحل جديدة من مسيرته الدولية، بعدما شارك مع الديوك في 2018 و2022، وتوج باللقب في قبل أن يخسر نهائي قطر أمام بركلات الترجيح.ويبدو أن مبابي لا يفكر حاليا في الاعتزال أو تحديد موعد نهائي لنهاية مسيرته، لكنه يرى أن الوصول إلى سن رونالدو والاستمرار بالمستوى ذاته يتطلب قدرة استثنائية على الحفاظ على الجاهزية البدنية والذهنية لسنوات طويلة.