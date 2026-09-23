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سر "غير متوقع".. لماذا اختار أيمن حسين تناول لحم الخيول قبل "خليجي 27"؟

رياضة

2026-09-23 | 07:30
سر &quot;غير متوقع&quot;.. لماذا اختار أيمن حسين تناول لحم الخيول قبل &quot;خليجي 27&quot;؟
527 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

أثار مهاجم منتخب العراق ونادي باختاكور الأوزبكي، أيمن حسين، موجة واسعة من النقاشات والردود المتباينة في الشارع الرياضي، عقب نشره صورة لوجبة طعام غير معتادة للمشجع العربي ظهر فيها طبق مُجهّز من لحوم الخيل. ولم يتأخر الهداف العراقي في توضيح الموقف شرعيًّا أمام المعترضين، مؤكداً أن تناول لحم الخيل مباح شرعاً وفق ما ورد في السنة النبوية الشريفة، ولا يتعارض مع التعاليم الإسلامية المعتمدة.

سر المطبخ الأوزبكي
يعيش المهاجم العراقي تجربة احترافية جديدة في أوزبكستان، حيث ترتبط حياة المجتمع هناك ارتباطاً وثيقاً بالخيول منذ قرون طويلة. ولا يمثل لحم الخيل في دول آسيا الوسطى مجرد وجبة عادية، بل يُعد عنواناً للكرم والفخر ومظهراً بارزاً من مظاهر الضيافة والاحتفال. يوضع هذا اللحم في صدارة الموائد الكبرى وتصنع منه أطباق تقليدية فاخرة، مثل "سجق القازي" الشهير الذي يزين أطباق الأرز الأوزبكية المعروفة باسم "البلوف" في مناسبات الزواج والأعياد وتكريم الضيوف.

دافع بدني غير معلن
خلف الجدل الشعبي والتقاليد، تكمن أسرار غذائية بالغة الأهمية جعلت من لحوم الخيل خياراً مفضلاً للرياضيين والمحاربين القدامى على حد سواء. تشير المعطيات الغذائية إلى تميز هذا النوع من اللحوم باحتوائه على نسبة عالية جداً من البروتين الصافي مع انخفاض ملحوظ في مستويات الدهون والكوليسترول مقارنة باللحوم الحمراء التقليدية كالأبقار والأغنام. كما تتميز بغناها بالحديد، عنصر الجليكوجين، والزنك؛ وهي عناصر حيوية تسهم في تعزيز تدفق الأكسجين إلى العضلات، وزيادة مخزون الطاقة، وتسريع عملية الاستشفاء العضلي بعد التدريبات الشاقة.

سلاح جاهزية المهاجم
يدرك نجم هجوم "أسود الرافدين" حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه مع اقتراب موعد الاستحقاق الخليجي المنتظر في النسخة الـ27 من كأس الخليج العربي. يحتاج المهاجم في هذه المرحلة إلى أقصى درجات الجاهزية والصلابة البدنية والقدرة على خوض مواجهات قوية تتطلب لياقة عالية وقوة التحام كبيرة. وبات الاندماج في بيئة الاحتراف وتجربة الأطعمة التي تمنح الرياضيين في آسيا الوسطى قوة بدنية ملحوظة، بمثابة استثمار فريد في جسده لبناء قوة عضلية تعينه على التألق في الملاعب.

مواصلة كتابة التاريخ
اعتاد أيمن حسين لفت الأنظار دائماً داخل المستطيل الأخضر وخارجه بقدرته على مواجهة الضغوط وتحويل الجدل إلى حافز إضافي للعطاء. ويأتي هذا الحدث ليؤكد قدرته الفائقة على التكيف السريع مع ثقافة المجتمع الذي يحترف فيه واستغلال كل المقومات المتاحة لتطوير مستواه البدني. وتترقب الجماهير العراقية والعربية مشاهدة تأثير هذه التغذية الخاصة والروح العالية على أداء اللاعب في البطولة المقبلة؛ لقيادة خط هجوم منتخب بلاده ومواصلة رحلة البحث عن الألقاب والتتويجات الكبرى في سماء الكرة الخليجية.
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