نجوم رحلوا وبقيت أسمائهم خالدة في ذاكرة كأس الخليج

ويبرز بين هؤلاء نجوم الجيل الذهبي للكرة العراقية، الذين صنعوا حضوراً مميزاً في خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، وفي مقدمتهم المهاجم الراحل كاظم وعل، الذي شارك مع منتخبنا الوطني في أول ظهور عراقي ببطولات ، خلال النسخة الرابعة التي استضافتها العاصمة القطرية عام 1976.كما غاب عن المشهد نجم المنتخب العراقي ناطق هاشم، أحد أبرز لاعبي في بطولات الخليج السابعة والثامنة والتاسعة، تاركاً وراءه مسيرة حافلة مع المنتخب والكرة العراقية.ومن الأسماء التي بقيت راسخة في الذاكرة أيضاً، نجم خط وسط المنتخب ونادي الطلبة علي حسين شهاب، الذي شارك في عدد من نسخ البطولة، من بينها خليجي 6 في سلطنة عُمان عام 1982 التي توج منتخبنا الوطني بلقبها، فضلاً عن حضوره في خليجي 9 التي أقيمت في عام 1988 وشهدت تتويج باللقب.وشهد عام واحد رحيل اثنين من أبرز نجوم الكرة العراقية، هما ناظم شاكر، صخرة دفاع أسود في بطولات الخليج خلال السبعينيات والثمانينيات، وأحمد راضي، أحد أبرز نجوم الكرة العراقية وهداف خليجي 9 في عام 1988.كما فقدت الكرة العراقية نجم خط الوسط صباح عبد ، أحد الأسماء التي مثلت المنتخب في ، إلى جانب النجم الراحل سعدي توما، الذي كان ضمن صفوف أسود الرافدين في خليجي 7 عام 1984.ويضاف إلى قائمة الأسماء العراقية الراحلة شرار حيدر، الذي شارك مع في إحدى نسخ بطولة الخليج التي أقيمت في ، وبقي اسمه حاضراً ضمن جيل اللاعبين الذين مثلوا العراق في هذه المنافسة الخليجية.وعلى الجانب ، غيّب الموت حارس المرمى سمير سعيد، أحد أبرز حراس الكرة والخليجية والذي اختير أفضل حارس في خليجي 10، فضلاً عن مواطنه مرزوق سعيد، أحد اللاعبين الذين شاركوا في النسخ الأولى من البطولة. كما فقدت الكرة الكويتية نجمها فاروق إبراهيم، أحد أبرز لاعبي خليجي الدوحة.وفي السعودية، رحل الحارس الدولي سالم مروان، أحد أبرز حراس المنتخب السعودي الذين شاركوا في بطولات الخليج، إلى جانب زميله خميس العويران الذي غاب عن الملاعب عن عمر ناهز 46 عاماً.أما الكرة القطرية، فقد ودعت النجم خالد بلان، أحد أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ بطولات الخليج، والذي قاد المنتخب في أول مشاركة له بالبطولة خلال النسخة التي أقيمت في .وفي سلطنة عُمان، استذكرت الجماهير الخليجية رحيل النجم المعروف غلام خميس، أحد الأسماء البارزة في تاريخ الكرة العُمانية.