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نجوم رحلوا وبقيت أسمائهم خالدة في ذاكرة كأس الخليج

رياضة

2026-09-23 | 05:25
نجوم رحلوا وبقيت أسمائهم خالدة في ذاكرة كأس الخليج
223 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

على امتداد تاريخ بطولة كأس الخليج العربي، التي انطلقت نسختها الأولى في البحرين عام 1970، غيّب الموت عدداً من أبرز نجوم الكرة الخليجية والعراقية، ممن تركوا بصمات واضحة في مسيرة البطولة، وظلت أسماؤهم حاضرة في ذاكرة الجماهير رغم رحيلهم عن الملاعب.

ويبرز بين هؤلاء نجوم الجيل الذهبي للكرة العراقية، الذين صنعوا حضوراً مميزاً في بطولات الخليج خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، وفي مقدمتهم المهاجم الراحل كاظم وعل، الذي شارك مع منتخبنا الوطني في أول ظهور عراقي ببطولات الخليج، خلال النسخة الرابعة التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة عام 1976.

كما غاب عن المشهد نجم المنتخب العراقي ناطق هاشم، أحد أبرز لاعبي أسود الرافدين في بطولات الخليج السابعة والثامنة والتاسعة، تاركاً وراءه مسيرة حافلة مع المنتخب والكرة العراقية.

ومن الأسماء التي بقيت راسخة في الذاكرة أيضاً، نجم خط وسط المنتخب ونادي الطلبة علي حسين شهاب، الذي شارك في عدد من نسخ البطولة، من بينها خليجي 6 في سلطنة عُمان عام 1982 التي توج منتخبنا الوطني بلقبها، فضلاً عن حضوره في خليجي 9 التي أقيمت في الرياض عام 1988 وشهدت تتويج العراق باللقب.

وشهد عام واحد رحيل اثنين من أبرز نجوم الكرة العراقية، هما ناظم شاكر، صخرة دفاع أسود الرافدين في بطولات الخليج خلال السبعينيات والثمانينيات، وأحمد راضي، أحد أبرز نجوم الكرة العراقية وهداف خليجي 9 في السعودية عام 1988.

كما فقدت الكرة العراقية نجم خط الوسط صباح عبد الجليل، أحد الأسماء التي مثلت المنتخب في بطولة الخليج، إلى جانب النجم الراحل سعدي توما، الذي كان ضمن صفوف أسود الرافدين في خليجي 7 عام 1984.

ويضاف إلى قائمة الأسماء العراقية الراحلة شرار حيدر، الذي شارك مع المنتخب الوطني في إحدى نسخ بطولة الخليج التي أقيمت في الكويت، وبقي اسمه حاضراً ضمن جيل اللاعبين الذين مثلوا العراق في هذه المنافسة الخليجية.

وعلى الجانب الكويتي، غيّب الموت حارس المرمى سمير سعيد، أحد أبرز حراس الكرة الكويتية والخليجية والذي اختير أفضل حارس في خليجي 10، فضلاً عن مواطنه مرزوق سعيد، أحد اللاعبين الذين شاركوا في النسخ الأولى من البطولة. كما فقدت الكرة الكويتية نجمها فاروق إبراهيم، أحد أبرز لاعبي خليجي الدوحة.

وفي السعودية، رحل الحارس الدولي سالم مروان، أحد أبرز حراس المنتخب السعودي الذين شاركوا في بطولات الخليج، إلى جانب زميله خميس العويران الذي غاب عن الملاعب عن عمر ناهز 46 عاماً.

أما الكرة القطرية، فقد ودعت النجم خالد بلان، أحد أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ بطولات الخليج، والذي قاد المنتخب القطري في أول مشاركة له بالبطولة خلال النسخة التي أقيمت في البحرين.

وفي سلطنة عُمان، استذكرت الجماهير الخليجية رحيل النجم المعروف غلام خميس، أحد الأسماء البارزة في تاريخ الكرة العُمانية.
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