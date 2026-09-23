تاريخ مواجهات العراق وعُمان في كأس الخليج قبل مواجهة اليوم

بدأت سلسلة اللقاءات التاريخية في "خليجي 4" عام 1976 بفوز بأربعة أهداف دون مقابل، ليتكرر التفوق بنتيجة كاسحة هي الأكبر في تاريخ مواجهاتهما، بسبعة أهداف نظيفة، في "خليجي 5" عام 1979.وواصل المنتخب العراقي تكريس تفوقه في الثمانينيات، محققاً الفوز في "خليجي 7" عام 1984 بنتيجة (2-1)، ثم حسم مواجهة "خليجي 8" عام 1986 بنتيجة (3-2)، قبل أن يخيم التعادل السلبي الأول بينهما في "خليجي 9" عام 1988، وتجدد التفوق العراقي برباعية نظيفة في "خليجي 11" عام 1992.ظهر المنتخب العُماني بوجه أكثر تنافسية في الأدوار لاحقاً، فبعد تعادلهما (1-1) في "خليجي 17" عام 2004، حقق العُمانيون انتصارهم الأول في "خليجي 19" عام 2009 بأربعة أهداف نظيفة، ثم كرروا الفوز بهدف دون رد في "خليجي 21" عام 2013.وعادت نتيجة التعادل لتفرض نفسها في النسختين التاليتين، بواقع (1-1) في "خليجي 22" عام 2014، ودون أهداف (0-0) في افتتاح دور المجموعات لبطولة "خليجي 25" عام 2023.شهد المشهد الختامي لبطولة "خليجي 25" في البصرة واحدة من أبرز المواجهات وأكثرها إثارة، حيث حسم العراق المباراة النهائية لصالحه بنتيجة (3-2)، ليتوج باللقب الخليجي على أرضه وبين جماهيره.وبحسب المحصلة النهائية لهذه المواجهات الـ12، يتفوق المنتخب العراقي بـ6 انتصارات مقابل انتصارين لمنتخب سلطنة عُمان، فيما خيم التعادل على 4 مواجهات.ويستعد المنتخبان لإضافة فصل جديد إلى هذا السجل، عندما يلتقيان في تمام الساعة 5:30 من مساء اليوم الأربعاء بتوقيت ، على ملعب الأمير في مدينة جدة ، وذلك في استهلال مشوارهما ضمن منافسات لبطولة "خليجي 27".