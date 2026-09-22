فليك يواصل تحطيم الأرقام القياسية مع برشلونة.. ما الجديد؟

ووفقا لصحيفة " " فإن برشلونة أصبح آلة هجومية حادة سجل النادي تحت قيادة الألماني 354 هدفا في 125 مباراة بمعدل 2.83 هدف لكل مباراة.وأصبح الألماني رابع أفضل مدرب في تاريخ النادي من حيث المتوسط التهديفي بعد خوض عدد المباريات نفسها.وحقق برشلونة رقما تهديفيا لافتا خلال الموسم الحالي بعدما نجح في تسجيل 31 هدفا خلال أول 7 جولات من بمتوسط بلغ 4.42 هدف في المباراة الواحدة.ووصل الفريق هذا الموسم إلى 31 هدفا في أول 7 جولات بمعدل 4.42 هدف لكل مباراة وهو أفضل انطلاقة تهديفية لبرشلونة في الدوري تاريخيا.والرقم الثاني الذي حققه فليك هو دخول الألماني موسمه الثالث مع برشلونة ليصبح هذا المشروع أطول تجربة له على مستوى فرق النخبة.واستمر فليك موسمين مع ومع منتخب استمر عامين، بينما يواصل الآن موسمه الثالث مع برشلونة بعد تحقيق 5 ألقاب في أول موسمين مع استهداف دوري الأبطال هذا الموسم وذلك بحسبما نشرت صحيفة "ماركا".وتعد هذه البداية الهجومية الأفضل في تاريخ برشلونة بالمسابقة في ظل القوة الهجومية الكبيرة التي يظهر بها الفريق منذ انطلاق الموسم وهو ما يعكس النهج الهجومي الذي يعتمد عليه فليك مع كتيبة البلوغرانا.ويأمل المدرب الألماني في مواصلة هذا المعدل التهديفي المرتفع خلال المباريات المقبلة خاصة مع تطلع برشلونة للمنافسة بقوة على جميع البطولات التي يشارك فيها هذا الموسم.