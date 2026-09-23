غير المتداولة.. تشكيلة اسود الرافدين لمواجهة عمان في خليجي 27

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إحالة أشرف حكيمي إلى المحاكمة بتهمة الاغتصاب.. هذه التفاصيل
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صافرة اللقاء انطلقت.. العراق وعمان يفتتحان خليجي 27 بمواجهة نارية
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مبابي يستبعد السير على خطى رونالدو والسبب!
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برئاسة اياد بنيان.. اللجنة الأولمبية تسمي الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي الحشد الشعبي
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