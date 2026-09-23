غير المتداولة.. تشكيلة اسود الرافدين لمواجهة عمان في خليجي 27

تنشر ، تشكيلة المنتخب العراقي لمواجهة نظيره العُماني ضمن منافسات بنسختها السابعة والعشرين.







التشكيلة الأساسية:





ويحتضن ملعبِ الأمير عبدالله في مدينةِ جدّة المواجهةِ المُرتقبة للعراق أمام منتخبِ عُمان في تمام الساعة 5:30 من مساء اليوم الأربعاء ضمن إطارِ منافساتِ الجولةِ الأولى لمنافساتِ لبطولةِ (الديار العربية) 27.التشكيلة الأساسية:

وكانت قد تداولت بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي صورة زعمت انها التشكيلة الأساسية للمنتخب قبل ان يتبين انها غير حقيقية.



ادناه الصورة المتداولة: