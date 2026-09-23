صافرة اللقاء انطلقت.. العراق وعمان يفتتحان خليجي 27 بمواجهة نارية

ويحتضن ملعبِ الأمير عبدالله في مدينةِ جدّة المواجهةِ بين وعُمان.وستقام مباريات "خليجي 27" على ملعبي "الإنماء" ومدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، خلال الفترة من 23 سبتمبر الجاري، في مدينة جدة، وتستمر حتى 6 أكتوبر 2026، بمشاركة 8 منتخبات، هي: السعودية، العراق، ، ، ، الإمارات، واليمن.ويتواجد منتخبا العراق وعمان في إلى جانب منتخبي السعودية والكويت، بينما تضم منتخبات البحرين والإمارات وقطر واليمن.ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، حيث يلتقي متصدر المجموعة الأولى مع وصيف المجموعة الثانية، فيما يواجه متصدر المجموعة الثانية وصيف المجموعة الأولى.ويحتل العراق المركز الثاني في قائمة أكثر المنتخبات تتويجًا بكأس برصيد أربعة ألقاب، خلف الكويت صاحبة الرقم القياسي بـ10 ألقاب، بينما توجت السعودية وقطر بالبطولة ثلاث مرات لكل منهما، وحصدت عُمان والبحرين والإمارات اللقب مرتين لكل منتخب.وفي المقابل، يبحث المنتخب العُماني عن بداية مختلفة في النسخة الحالية، مستفيدًا من خبرته في البطولة، بعدما توج باللقب مرتين، آخرهما عام 2018، كما بلغ نهائي خليجي 25 قبل أن يخسر أمام العراق في المباراة النهائية.