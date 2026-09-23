إحالة أشرف حكيمي إلى المحاكمة بتهمة الاغتصاب.. هذه التفاصيل

وفي خضم منافسات في منتصف يونيو/حزيران، أيّدت في إحالة الدولي ومدافع إلى المحاكمة، وهو القرار الذي صدر ابتدائيا في فبراير/شباط، بتهمة اغتصاب شابة عام 2023، وهو ما ينفيه اللاعب منذ بداية الإجراءات القضائية. وقد طعن حكيمي أمام بعد وقت قصير من هذا القرار.في فبراير/شباط 2023، أبلغت امرأة تبلغ من العمر 24 عاما حينها الشرطة في منطقة فال دو باريس أن حكيمي اغتصبها.وقال مصدر في الشرطة حينها إن المدعية قالت إنها التقت حكيمي في يناير/كانون الثاني 2023 عبر إنستغرام، وذهبت إلى منزله بسيارة أجرة طلبها اللاعب.وادعت أن حكيمي قبّلها، ولمسها من دون رضاها، ثم اغتصبها.وأضافت أنها تمكنت بعد ذلك من دفعه بعيدا عنها، وأن إحدى صديقاتها التي كانت على تواصل معها عبر الرسائل النصية حضرت لاصطحابها.وشكّل الطعن بالنقض آخر وسيلة استئناف متاحة للاعب ضمن النظام القضائي الفرنسي، بعدما قرر قاض في محكمة نانتير في فبراير/شباط إحالته إلى المحاكمة أمام في أو دو سين (منطقة باريس) بتهمة الاغتصاب، قبل أن يستأنف حكيمي القرار الابتدائي ثم يتقدم بطعن لدى .وقالت محامية الشابة، الأستاذة راشيل-فلور باردو، في بيان أرسل إلى : "بعد ثلاث سنوات ونصف من المعركة القضائية، وبعد أن تعرضت موكلتي للتشهير والسحل المعنوي من قبل دفاع ، فهي مصممة على نيل العدالة وستواصل النضال حتى النهاية".وأضاف الأستاذ برتران بيرييه الذي تولى الدفاع عن الطرف المدني أمام المحكمة "يعكس هذا القرار متانة ودقة التعليل الذي اعتمدته محكمة الاستئناف"، وذلك في البيان الصحفي نفسه.