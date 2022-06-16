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رابطة الدوري الإنجليزي تعلن عن روزنامة مباريات الموسم الجديد

رياضة

2022-06-16 | 06:29
رابطة الدوري الإنجليزي تعلن عن روزنامة مباريات الموسم الجديد
356 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة
أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم يوم الخميس، عن روزنامة مباريات المسابقة خلال الموسم الكروي الجديد 2023/2022، إذ سيواجه بطل الموسم الماضي نادي وست هام يونايتد بملعب الأخير في افتتاح البطولة.

ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز مبكرًا يوم 5 أغسطس/آب، وذلك بسبب إقامة نهائيات كأس العالم في قطر ما بين 21 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول من العام الحالي.

ويستهل مانشستر سيتي، حامل اللقب، حملة الدفاع عن لقبه ضد وست هام يونايتد في أولى جولات الدوري الإنجليزي، فيما يواجه ليفربول نادي فولهام، بينما يلتقي أرسنال مع كريستال بالاس في افتتاح البطولة يوم 5 أغسطس، ويلعب تشيلسي ضد إيفرتون.

وسيتوقف الدوري الإنجليزي قبل انطلاق كأس العالم، وستقام الجولة السادسة عشرة يومي 12 و13 نوفمبر، قبل أن تستأنف المباريات بعد انتهاء مونديال قطر، بجولة أعياد الميلاد "البوكسينغ داي"، على أن تنتهي المسابقة يوم الأحد 28 مايو/أيار من العام المقبل.


وسيلتقي مانشستر سيتي مع منافسه ليفربول، يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول القادم، قبل أن يستضيف الريدز في معقلهم "أنفيلد" فريق السيتيزنز يوم 1 أبريل/نيسان من العام المقبل.

وجاءت مواجهات الجولة الأولى كالتالي:
5 أغسطس: كريستال بالاس – أرسنال
6 أغسطس: فولهام – ليفربول، ليدز – وولفرهامبتون، ليستر سيتي – برينتفورد، نيوكاسل يونايتد – نوتنغهام فورست، توتنهام – ساوثهامبتون، إيفرتون – تشيلسي
7 أغسطس: مانشستر يونايتد – برايتون، وست هام – مانشستر سيتي

رابطة الدوري الإنجليزي تعلن عن كرة الموسم الجديد 2022/23
وعلى هامش القرعة التي أقيمت للكشف عن مباريات الموسم الجديد، أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن كرة Nike Flight المعتمدة والمستوحاة من الكرة التي تم استخدامها في البريميرليغ قبل 30 عامًا.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي، قد أكدت بأنه لا يمكن إعادة تحديد مواعيد جديدة لمباريات الدوري بدايةً من الموسم المقبل إلا إذا كان تأثير عدم وجود لاعب في تشكيلة النادي "استثنائيًّا بحق" وذلك بعد سلسلة من التأجيلات حدثت خلال الموسم الماضي.

وتم تأجيل 22 مباراة في الموسم الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا وما تبعه من عدم توفر مجموعة من اللاعبين، لتتعرّض رابطة الدوري لانتقادات من جانب الأندية بسبب طريقة تعاملها مع الأزمة.

وبموجب القواعد الجديدة، سيستمر تقييم الطلبات على أساس كل حالة على حدة، ولكن لن يتم قبول أي طلب إلا إذا اتخذ النادي المعنيّ جميع التدابير اللازمة لتجنب التأجيل.

وقالت الرابطة في بيان يوم الأربعاء 15 يونيو: "سيحل هذا محل القواعد السابقة لتأجيل المباريات بسبب كورونا، مما يوفر طريقة ثابتة لتقديم الطلبات".

وتابع: "سيتم منح الموافقة على التأجيل فقط؛ عندما يكون تأثير غياب اللاعب عن تشكيلة النادي استثنائيًّا بحق، وبعدما يكون النادي المعنيّ قد اتخذ جميع الخطوات المقبولة والمتاحة لتجنب الوصول لمرحلة ضرورة تقديم الطلب".

وفي وقت سابق، كان بإمكان الأندية التقدم بطلب لتأجيل المباراة فقط؛ إذا كان لديها ما لا يقل عن أربع حالات إصابة بفيروس كورونا ضمن التشكيلة.

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