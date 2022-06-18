باريس سان جيرمان يتوصل لاتفاق لضم لاعب برتغالي

وتوصل الناديان إلى اتفاق أمس الجمعة، وسيكون سان جيرمان المملوك قطريا قادرا على الاستفادة من خدمات فيتينيا مقابل 40 مليون يورو، أي ما يوازي قيمة البند الجزائي في عقده مع بورتو، بحسب "ريكورد" و"آ بولا" و"أو جوغو"، فيما تحدثت "لو باريزيان" الفرنسية عن صفقة بقيمة 30 مليون يورو.وبحسب الصحف البرتغالية المتخصصة، سيوقع اللاعب البالغ 22 عاما عقدا لخمس سنوات مع النادي الباريسي.ويعد فيتور ماتشادو فيريرا "فيتينيا"، من أبناء مركز التكوين في بورتو، وقد أعير إلى ولفرهامبتون الإنجليزي في موسم 2020-2021.وعاد فيتينيا إلى بورتو في الموسم المنصرم، وفرض نفسه في الوسط حيث خاض 47 مباراة سجل فيها 4 أهداف و5 تمريرات حاسمة، ليساهم في فوز فريقه بثنائية الدوري والكأس في البرتغال.