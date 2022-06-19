ديل بوسكي يرشح منتخبين للتتويج بكأس العالم 2022

السومرية نيوز – رياضة

تحدّث المدرب السابق لمنتخب إسبانيا ونادي ريال مدريد الإسباني، فيسنتي ديل بوسكي، عن حظوظ المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم المقبلة قطر 2022، وحظوظها في التتويج باللقب العالمي.



وتوقّع ديل بوسكي أن تسيطر منتخبات أمريكا الجنوبية على البطولة، من خلال ترشيحه كلًّا من منتخبي الأرجنتين والبرازيل للحصول على لقب مونديال قطر.

قال المدرب الإسباني في مقابلة مع قناة الأهلي المصري: "كل المنتخبات لديها حظوظ وافرة ولكن منتخبَي البرازيل والأرجنتين هما الأبرزان في الوقت الحالي"، مضيفًا: "لم أقيّم المستوى الحالي لإسبانيا؛ لكن فرنسا لديها منتخب كبير أيضًا".

وأكد ديل بوسكي أن مستوى منتخب إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية كان تصاعديًّا، وقال: "البداية لم تكن جيدةً، لكن المنتخب استطاع الحصول على الصدارة"، موضحًا أن اللعب في شهر يونيو/حزيران دائمًا يكون صعبًا بعد نهاية موسم شاق.

وفي المقابل، أشار ديل بوسكي إلى أن بقاء لويس إنريكي مديرًا فنيًّا لفترة أخرى لأمر رائع سيساعد المنتخب الإسباني في إيجاد توليفة مناسبة وتواصل الأجيال بشكل مميز.

وأوضح المدرب المخضرم في سياق آخر، بأن الدوري الإسباني ليس بحاجة لتغيير نظامه، فهناك 6 أو 7 فرق تشارك في البطولات الأوروبية، إذ فاز ريال مدريد بلقب دوري الأبطال كما أن الليغا تسهم في تصدير مدربين لباقي أنحاء أوروبا والعالم.