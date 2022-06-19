نيمار يوجه رسالة شديدة الغضب

وكتب نيمار، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "لا يمكنك الاحتفال بعيد ميلاد جدتك، وابنك، وزوجتك، خاصة زوجتك".وأضاف "الأمر ليس سهلا، طالما كنت لاعبا، لا يمكنك أن تعيش لحظات سعيدة في حياتك إلا عندما ننهي المسيرة الاحترافية، هذا جنون".من جانبها، أشارت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، إلى أن نيمار وجه هذه الرسالة اعتراضا على إيقاف صديقه لوكاس كريسبيم، الذي أقام حفلا لعيد ميلاده في اليوم التالي لخسارة فريقه (فورتاليزا) بالدوري البرازيلي.ولفتت إلى أن نيمار سبق أن تعرض لانتقادات عنيفة بسبب حياته الصاخبة، حيث أقام حفلا ضخما في ديسمبر/ كانون الثاني 2020 للاحتفال بعيد ميلاده وسط جائحة كورونا.