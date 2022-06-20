يونايتد الأقرب.. إريكسن يفاضل بين 3 عروض

ومن المقرر أن يصبح إريكسن حرًا بنهاية شهر يونيو/ حزيران الجاري، عقب انتهاء عقده مع برينتفورد.وانضم إريكسن لصفوف برينتفورد خلال الميركاتو الشتوي الماضي، وذلك في صفقة انتقال حر، بعقد مدته 6 أشهر، بعدما فسخ تعاقده مع إنتر.ووفقًا لفابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، فإن إريكسن يفاضل بين 3 أندية، هي مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير وفريقه الحالي برينتفورد.وأضاف رومانو، أن الأندية قدمت عروضًا رسمية بالفعل لإريكسن، لكن اللاعب سيقرر الأفضل له خلال الفترة المقبلة.ويعد مانشستر يونايتد الأقرب للتعاقد مع صانع الألعاب الدنماركي، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي يبدي فيها الشياطين الحمر اهتمامًا بضمه.