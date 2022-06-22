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الخليفي: ميسي كتب التاريخ

رياضة

2022-06-22 | 09:19
الخليفي: ميسي كتب التاريخ
المصدر:
وكالات
1,132 مشاهدة

اثنى رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي، اليوم الاربعاء، على النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، رغم المستوى المتواضع في الموسم الأول مع الفريق.

وقال الخليفي في تصريحاته لصحيفتي "لو باريزيان" و"ماركا": "لا مجال للحديث عن لاعب فاز بسبع كرات ذهبية، لقد كتب ميسي التاريخ".

وأضاف: "صحيح أنه لم يكن أفضل موسم له، لكن بعد أكثر من 20 عاما في برشلونة، استكشف وضعا جديدا بالكامل ودولة ومدينة ومسابقة وفريق، إضافة للثقافة المختلفة".

واوضح رئيس النادي الباريسي: "الأمر نفسه ينطبق على عائلته، كما أصيب ميسي بفيروس كورونا، لذا الأمر لم يكن سهلا".

وتابع: "أثق أننا سنرى ميسي بصورة وأداء أفضل في الموسم المقبل".

واختتم ناصر الخليفي: "لقد توصلنا إلى اتفاق رائع للغاية مع ميسي داخل وخارج الملعب، وبعد أقل من عام، أصبحت الصفقة رابحة بالفعل".

وينتهي تعاقد ليو مع النادي الباريسي بنهاية الموسم المقبل مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

وسجل ميسي 11 هدفا في 34 مباراة ببطولات الدوري وكأس فرنسا ودوري أبطال أوروبا.
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