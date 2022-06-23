مواعيد الدوري الاسباني والكلاسيكو وديربي مدريد

وقالت الرابطة على موقعها الرسمي، ان "ان مباراتي الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة ستقامان في تشرين الثاني واذار، في حين يلعب ديربي مدريد بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في ايلول وشباط".وسيفتتح ريال مدريد حملة الدفاع عن لقبه في الليغا بمواجهة ألميريا في الجولة الأولى، في حين يلعب برشلونة وصيف الموسم المنقضي مع سيلتا فيغو، وأتلتيكو مدريد أمام فياريال، وفالنسيا مع ريال بيتيس.وينطلق الدوري الإسباني الموسم الجديد يوم 14 اب المقبل، على أن تقام الجولة الأخيرة يوم 4 حزيران 2023.ويختتم ريال مدريد الموسم بمواجهة أتلتيك بلباو، في حين يواجه برشلونة منافسه سيلتا فيغو في الجولة الأخيرة.