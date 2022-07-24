حقيقة استقالة يونس محمود من اتحاد الكرة

وقال محمود في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته السومرية نيوز، إن "الأيام القليلة الماضية شهدت عقد اجتماعات مكثفة بين اتحاد الكرة واللجنة الفنية بهدف الإسراع بدراسة السير الذاتية لعدد من المدربين المحليين وانتقاء الأفضل بينهم من أجل ترشيحه للإشراف على القيادة الفنية للمنتخب الوطني"، مبينا أن "اللجنة الفنية بلغت مراحل متقدمة للغاية في مسألة تحديد الأسماء المرشحة لتدريب منتخبات "الوطني، الأولمبي، الناشئين، وستقوم بتقديم ملفها الرسمي إلى المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة على الأغلب اليوم الأحد أو غدا الاثنين".وأشار إلى أنه "جرى الاتفاق مع أعضاء اللجنة الفنية على تقديم ثلاثة أسماء لكل منتخب الوطني، الأولمبي، الناشئين، على أن يختار اتحاد الكرة أحد تلك الأسماء الثلاثة"، مرجحا "الإعلان عن أسماء المدربين في الاجتماع المقبل للاتحاد المؤمل إقامته بعد غد الثلاثاء".ولفت إلى أن "نية اتحاد الكرة كانت تذهب دوما باتجاه التعاقد مع ملاك تدريبي أجنبي صاحب إنجازات كبيرة، لكن التقشف المالي أرغم الاتحاد على تغيير البوصلة باتجاه المدرب المحلي الذي سنعمل على تقديم جميع أشكال الدعم له بغية تحقيق النجاح مع أسود الرافدين".وختم "السفاح" حديثه "بنفي جميع الأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام مؤخرا والمتعلقة بتقديم استقالته من العمل في اتحاد الكرة على خلفية وجود تقاطعات عملية مع بعض أعضاء المكتب التنفيذي".