تشافي يرد على أنباء عودة ميسي

السومرية نيوز - رياضة

رد تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، على الاستفسارات حول إمكانية عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يلعب حاليا في صفوف باريس سان جيرمان، إلى "الكامب نو".



وقال تشافي، في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية، الثلاثاء: "لا معنى للحديث عن عودة ميسي إلى برشلونة في الوقت الحالي".

وأضاف: "ميسي مرتبط بعقد مع باريس سان جيرمان، لذلك عودته مستحيلة حاليا، وسنرى في المستقبل".

وختم: "الرئيس خوان لابورتا قال بالفعل إنه يأمل ألا يكون رحيل ميسي يمثل نهاية قصته مع برشلونة".

وينتهي عقد صاحب الـ35 عاما مع الفريق الباريسي في صيف 2023، لكن عقده يشمل بندا حول إمكانية التمديد لموسم إضافي.

يذكر أنه قد خرجت عدة تقارير صحفية في الأيام القليلة الماضية، تفيد بطلب تشافي هيرنانديز من خوان لابورتا، رئيس النادي الكتالوني، إعادة ميسي لبرشلونة، فور نهاية عقده مع نادي العاصمة الفرنسية.