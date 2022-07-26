باريس سان جيرمان يعلن عن ثالث صفقات "الميركاتو" الصيفي

وقال النادي في بيان على موقعه الرسمي: "يسر باريس سان جيرمان الإعلان عن التعاقد مع نوردي موكيلي الظهير الأيمن لايبزيغ".واضاف باريس سان جيرمان أن "المدافع صاحب الـ24 عامًا وقع على عقد مدته 5 سنوات، حتى 30 حزيران 2027".ولم يكشف باريس عن القيمة المالية للصفقة، ولكن تقارير صحفية ذكرت أن نوردي موكيلي كلف خزائن النادي ما يقرب من 20 مليون يورو.نوردي موكيلي خلال مسيرته في لايبزيغ خاض 146 مباراة بمختلف المسابقات، وسجل 10 أهداف وقدم 11 تمريرة حاسمة، وتمكن من الفوز بكأس ألمانيا.وبات المدافع الفرنسي ثالث صفقات النادي الباريسي في سوق الانتقالات الصيفية، حيث ضم سان جيرمان هذا الصيف لاعب الوسط البرتغالي فيتنها من بورتو، وفعّل بند الشراء في عقد نونو مينديز من سبورتينغ لشبونة.