اليوم.. طائرة العراق تلاعب الكويت في ربع نهائي غرب آسيا

وتشهد هذه الجولة أيضاً لقاء الأردن مع الكويت، والإمارات مع السعودية ولبنان أمام فلسطين، بينما يلعب مباراة تحديد المركزين التاسع والعاشر منتخبا الأردن وقطر.وقال رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الطائرة سوادي حسن في تصريح للصحيفة الرسمية، نأمل الوصول إلى المباراة النهائية ومنتخبنا قادر على ذلك بعد التحضير الجيد خلال الفترة الماضية من معسكرات تدريبية داخلية وخارجية وإقامة العديد من المباريات الودية مما فسح المجال أمام المدرب الايطالي فيشنزو ناتشي الذي أصبحت لديه فكرة واضحة عن جميع اللاعبين وكيفية التعامل معهم".وختم حسن حديثه بالتأكيد على أن "الاتحاد يحرص على تطوير منتخبات الشباب والناشئين لتكون الرافد الحقيقي للمنتخب الوطني".