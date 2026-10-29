فليك معجب بمستوى حمزة عبدالكريم.. يركض بسرعة نحو القمة

ويتنقل حمزة بين الفريق الأول للبارسا والفريق الرديف، بسبب قلة لعبه مع رفاق إذ لم يشارك إلا في 12 دقيقة فقط في مباراتين منذ انطلاق الموسم، ومن ثم لعب مباراة مع الرديف سجل خلالها هدفاً.وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية في تقرير لها إن هناك رضا كبير داخل أروقة عن سلوك حمزة عبدالكريم واستعداده للعب كل الأدوار سواء في الفريق الأول أو الرديف.وتشير الصحيفة الكتالونية" إلى أنه: "من السمات التي جعلت حمزة يحظى بتقدير كبير داخل النادي هي قدرته على الاندماج بسلاسة مع الفريق الأول لنادي برشلونة. فهو لاعب طموح، يشعر بأنه مستعد للمنافسة على مركز أساسي إلى جانب نخبة من أفضل لاعبي العالم".وأضافت: "ومع ذلك، يظل متواضعاً وبسيطاً في تعامله. ورغم طابعه الهادئ وخجله النسبي، إلا أنه يشارك زملاءه في المزاح والأجواء المرحة. وحتى عندما كان ينضم إلى الفريق الرديف، حافظ على النهج ذاته، دون أن يظهر أي شعور بالتعالي على الآخرين.".وهناك إعجاب شديد من الألماني للبارسا بسلوكيات حمزة عبدالكريم سواء داخل غرفة خلع الملابس أو فيما يخص أداءه في التدريبات.ولكن على مستوى المشاركة فإن المدرب الألماني يركز على خيارات أكثر خبرة مثل البرازيلي رافينيا ومواطنه إلى جانب حلول بديلة في مركز المهاجم الوهمي مثل .وأشارت الصحيفة إلى أن حمزة عبدالكريم ينظر إليه في بلده كبطل قومي بعد مشاركته في في سن 18 عام ثم ارتداء قميص برشلونة.وتواجد حمزة عبدالكريم يوم الأربعاء في تدريبات برشلونة حيث تدرب تحت قيادة الألماني هانز فليك في أول عودة للتدريبات للبارسا بعد سقوط 1-2 في ضد .ولقد أكد حمزة عبدالكريم منذ توقيع عقده الجديد مع برشلونة الممتد إلى 2030 أن هدفه الأساسي هو اللعب سواء بقميص الفريق الأول أو الرديف.يذكر أنه من غير المعلوم هل سيلعب حمزة الأسبوع المقبل مع الفريق الأول للبارسا ضد ديبورتيفو ألافيس السبت أم سيلعب قبلها بساعات في اليوم ذاته مع الرديف أمام أرنيدو.