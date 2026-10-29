حصدها رونالدو بالأموال.. "الكرة الذهبية التاريخية" تثير الجدل

وأظهرت البيانات أن المبادرة، التي أطلقتها الجهة المنظمة لجائزة ، لم تضع حدّاً أقصى لعدد الأصوات التي يمكن للمستخدم الواحد الإدلاء بها، ما أتاح تكرار التصويت مقابل دفع الرسوم المحددة في كل مرة.وبحسب الأرقام المعلنة، كرر 44 شخصاً التصويت بين 10 و26 مرة لكل منهم، فيما أدلى 300 شخص بأصوات تراوحت بين خمس وتسع مرات، بينما شارك 4665 شخصاً بالتصويت من مرتين إلى أربع مرات.ورغم أن هذه الأرقام قد تثير تساؤلات بشأن آلية التصويت، فإن تكرار المشاركة لم يخالف قواعد المبادرة، التي سمحت بالتصويت أكثر من مرة مقابل يورو واحد لكل صوت.وحصدت نسخة لعام 2008 نسبة 75% من الأصوات، متقدمة بفارق كبير على نسخة لعام 2012، التي نالت 9%، فيما جاءت نسخة رونالدو لعام 2017 ثالثة بنسبة 6%.وكان عام 2008 قد شهد أول تتويج لرونالدو بالكرة الذهبية، بعد موسم استثنائي مع الإنجليزي، أسهم خلاله في إحراز لقبي ودوري أبطال أوروبا.وسجل النجم 42 هدفاً في مختلف المسابقات خلال ذلك الموسم، بينها 31 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز، لينهي المنافسات هدافاً للمسابقة.وتندرج المبادرة، المعروفة باسم "B.O.A.T"، ضمن تصويت جماهيري لاختيار أفضل نسخة من الكرة الذهبية عبر تاريخها، من خلال المفاضلة بين النسخ التي فاز بها لاعبون تُوّجوا بالجائزة مرتين على الأقل.ولا يهدف التصويت إلى اختيار لاعب جديد للفوز بالكرة الذهبية، كما لا يمثل رسمية جديدة أو تتويجاً بكأس إضافية، بل يقتصر على تحديد النسخة التي تحظى بتفضيل الجمهور، مقابل يورو واحد لكل مشاركة.يُذكر أن ميسي يبقى أكثر الفائزين بجائزة الكرة الذهبية عبر التاريخ، حيث حصل عليها في 8 مناسبات، مقابل 5 مرات كانت فيهم من نصيب النجم البرتغالي .