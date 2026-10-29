اليوم.. الجوية يبحث عن استعادة التوازن أمام الميناء في دوري نجوم العراق

ويستضيف نظيره على ، بعد خسارته أمام الطلبة، وهي الهزيمة الثالثة له هذا الموسم، ليتراجع إلى المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة. ويأمل استثمار فوزهم الآسيوي الأخير على باختاكور الأوزبكي للعودة إلى سكة الانتصارات والمنافسة على اللقب.في المقابل، يدخل الميناء المواجهة بمعنويات مرتفعة، عقب إلحاقه الخسارة الأولى بالمتصدر في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز العاشر.وتشهد مباريات اليوم أيضاً لقاء النفط، صاحب المركز الثاني، مع الكهرباء، فيما يحل الجولان ضيفاً على .وتتواصل منافسات الجولة يوم الجمعة بإقامة ثلاث مباريات، تجمع الكرمة المتصدر مع دهوك، وأربيل مع على ، فيما يلتقي مع الطلبة.وتُختتم الجولة يوم السبت بإقامة المباريات المتبقية، إذ يواجه الشرطة نظيره في مباراة مهمة للفريقين، في ظل تقارب النقاط، حيث يحتل الشرطة المركز الثالث برصيد 20 نقطة، متقدماً بفارق نقطة واحدة على نوروز صاحب المركز الرابع.كما يلتقي مع مضيفه ، في محاولة لتعويض خسارته في مباراة الديربي أمام الشرطة، التي جمدت رصيده عند 18 نقطة في المركز السادس.وفي مواجهتين أخريين، يلتقي زاخو مع ، فيما يواجه فريق ، سعياً لحصد النقاط والابتعاد عن منطقة .