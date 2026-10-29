اليوم.. الجوية يبحث عن استعادة التوازن أمام الميناء في دوري نجوم العراق

ويستضيف القوة الجوية
نظيره الميناء
على ملعب المدينة الدولي
، بعد خسارته أمام الطلبة، وهي الهزيمة الثالثة له هذا الموسم، ليتراجع إلى المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة. ويأمل الصقور
استثمار فوزهم الآسيوي الأخير على باختاكور الأوزبكي للعودة إلى سكة الانتصارات والمنافسة على اللقب.
في المقابل، يدخل الميناء المواجهة بمعنويات مرتفعة، عقب إلحاقه الخسارة الأولى بالمتصدر الكرمة
في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز العاشر.
وتشهد مباريات اليوم أيضاً لقاء النفط، صاحب المركز الثاني، مع الكهرباء، فيما يحل الجولان ضيفاً على الموصل
.
وتتواصل منافسات الجولة يوم الجمعة بإقامة ثلاث مباريات، تجمع الكرمة المتصدر مع دهوك، وأربيل مع غاز الشمال
على ملعب فرانسو حريري
، فيما يلتقي كربلاء
مع الطلبة.
وتُختتم الجولة يوم السبت بإقامة المباريات المتبقية، إذ يواجه الشرطة نظيره نوروز
في مباراة مهمة للفريقين، في ظل تقارب النقاط، حيث يحتل الشرطة المركز الثالث برصيد 20 نقطة، متقدماً بفارق نقطة واحدة على نوروز صاحب المركز الرابع.
كما يلتقي الزوراء
مع مضيفه ديالى
، في محاولة لتعويض خسارته في مباراة الديربي أمام الشرطة، التي جمدت رصيده عند 18 نقطة في المركز السادس.
وفي مواجهتين أخريين، يلتقي زاخو مع نفط ميسان
، فيما يواجه الكرخ
فريق الغراف
، سعياً لحصد النقاط والابتعاد عن منطقة القاع
.