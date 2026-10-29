رسالة غامضة من والد لامين يامال تثير القلق في برشلونة

وكتب ، البالغ من العمر 39 عاماً، في منشوره الذي يتابعه نحو 1.4 مليون شخص: «مرحبا بجميع أفراد عائلة برشلونة، أحتاج إلى المساعدة بصفتي شخصاً وإنساناً»، مرفقاً الرسالة بصورة تجمعه برئيس النادي .وربطت تقارير صحفية، بينها صحيفة «ماركا»، الرسالة بحادثة مزعومة تعرض لها نصراوي في مطار برشلونة إل ، لدى عودته من حفل ، من دون تأكيد وجود صلة بين الحادثة وطلبه المساعدة.وقبل نحو ساعة من نشر الرسالة، شارك نصراوي مقطعاً من كلمة نجله خلال حفل الكرة الذهبية في مسرح « بالاديوم»، حيث حل يامال ثالثاً في ترتيب أفضل لاعب في العالم، واحتفظ بجائزة «كوبا» لأفضل لاعب شاب للمرة الثالثة توالياً.وتباينت ردود فعل المتابعين بين من أعربوا عن تضامنهم وعرضوا تقديم الدعم، وآخرين انتقدوا نصراوي وسخروا من منشوره.وتأتي الرسالة في أعقاب تصريحات سابقة لوالد اللاعب تحدث فيها عن معاناته من مرض الصرع، موضحاً أن حالته الصحية دفعته إلى تجنب السفر إلى لمتابعة نجله خلال ، خشية التعرض لنوبة بسبب التوتر والانفعال.وقال نصراوي، في مقابلة تلفزيونية، إنه يتناول أدوية يومياً للسيطرة على المرض والحد من احتمالات حدوث النوبات، مشيراً إلى أن أجواء المنافسات الكبرى قد تزيد من مخاطر تعرضه لنوبة، ولذلك فضّل متابعة المباريات من المنزل.ولم يكشف نصراوي حتى الآن عن طبيعة المساعدة التي يحتاج إليها، كما لم يوضح ما إذا كان منشوره الأخير مرتبطاً بحالته الصحية أو بالتقارير المتداولة عن الحادثة المزعومة في المطار.