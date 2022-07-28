شباب العراق للكرة الطائرة يصلون الى نصف نهائي غرب اسيا

وتمكن أسود الرافدين من التفوق خلال الأشواط الثلاث بواقع (25-22)، (25-23)، (25-21).وقدم شباب العراق للكرة الطائرة أفضل مبارياته في البطولة حتى الآن، وتمكن من حسم الأشواط بجدارة، رغم محاولات الأزرق الكويتي في العودة للمباراة، لكنه واجه صعوبة في مجاراة أسود الرافدين.وبهذا الانتصار الرابع تواليا، تمكن شباب العراق من بلوغ الدور نصف النهائي، وسينتظر الفائز من مواجهة السعودية والإمارات التي ستقام في وقت لاحق من اليوم الخميس.