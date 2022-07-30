برناردو سيلفا خارج حسابات برشلونة

وقال لابورتا في تصريحات لشبكة CBS "برناردو سيلفا لاعب جيد للغاية، لكن علي احترامه لأنه ينتمي إلى مانشستر سيتي".وتابع "لدينا بعض الأصدقاء في مانشستر سيتي مثل بيب جوارديولا وبيجيريستين والمبارك، الكثير من الأشخاص أعرفهم هناك".وحول إمكانية رحيل فرينكي دي يونج إلى مانشستر يونايتد، أجاب لابورتا "في كرة القدم لا تعرف أبدا ماذا سيحدث".وشدد "كل شيء يعتمد على الأطراف المختلفة، أول شيء يمكنني قوله هو رغبتنا في استمرار فرينكي مع برشلونة، واللاعب يريد البقاء".وأتم "كل ما نقوم به مع فرينكي، هو نفسه الذي يحدث مع بقية الفريق، لا يمكننا إجباره على خفض راتبه، هذا قراره، وهناك احتمالية قوية لاستمراره، سأبذل قصارى جهدي لبقاء اللاعب".