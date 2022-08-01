العراق يحرز خمسة أوسمة ذهبية في بطولة دولية

فاز المنتخب العراقي للقوس والسهم بطولة قبرص الدولية بإحرازه خمسة اوسمة ذهبية في البطولة التي أسدل الستار عنها اول امس.



وقال رئيس الإتحاد العراقي للقوس والسهم سعد المشهداني في بيان، إن "منتخبنا توج أولاً ببطولة قبرص الدولية للقوس والسهم بعد ان تمكن من الفوز بخمسة أوسمة ذهبية حيث تمكن اللاعب علي حمد كاظم من أحراز ذهبية القوس المحدب (ركيرف) بمجموع ٦٣٢ وتمكنت البطلة رند سعد محمود من الفوز بذهبية القوس المحدب نساء بمجموع ٥٩٤ فيما تمكنت البطلة فاطمة سعد محمود من الفوز بذهبية القوس المركب نساء بمجموع ٦٧٩".

وأضاف المشهداني أن "اللاعب اسحاق ابراهيم محمد من الفوز بذهبية القوس المركب رجال بمجموع ٦٨٣ فيما أحرز اللاعب عبد الله سعد محمود ذهبية الناشئين قوس محدب بمجموع ٦٥٢".

واعتبر رئيس الاتحاد أن "هذا الفوز الكبير في بطولة قبرص الدولية التي شهدت مشاركة دول كبيرة ولاعبين على مستويات عالية، لم يأت عن فراغ بل نتيجة التخطيط والتطور الكبير الذي يشهده لاعبي المنتخب الوطني".