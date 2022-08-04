فابريجاس: نصحتهم بلاعب ريال مدريد وأتمنى عودة ميسي لبرشلونة

وأوضح فابريجاس، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: "كمشجع لبرشلونة، أتمنى عودة ميسي".وتابع: "يتبقى عام واحد في عقده مع باريس، لذا أحب عودته، لأنه حلم للنادي وجميع الجماهير.. وأتحدث إليكم كمشجع".وعن جيرارد بيكيه، مدافع البارسا، قال: "إذا كان بحالة جيدة جدا، فهو مدافع تنافسي للغاية، في الموسم الماضي عانى كثيرا، لكن السنوات تمر، وهو يحاول دائما القتال بقميص النادي".وبخصوص ميركاتو برشلونة، علق قائلا: "لقد قام النادي ببعض التعاقدات الرائعة، وعليهم التنافس على كل شيء.. الفوز مرة أخرى على ريال مدريد سيكون أمرا معقدا للغاية، لأنهم دعموا صفوفهم أيضا بشكل جيد جدا".وأتم فابريجاس: "أعرف تشواميني جيدا، وتحدثت مع أشخاص من برشلونة لضمه، حيث يعد لاعبا عظيما للمستقبل.. لكن لم يكن الأمر ممكنا ماليا، وفي النهاية انتقل للنادي الخصم ريال مدريد، ويجب استغلال فرص السوق".