"مجرد مزحة".. ماسك يتراجع عن شراء مانشستر يونايتد

To be clear, I support the left half of the Republican Party and the right half of the Democratic Party! — Elon Musk (@elonmusk) August 16, 2022

وكتب ماسك عندما سأله أحد المستخدمين حول مدى جدية شراء النادي "لا، هذه مزحة مستمرة منذ فترة طويلة في تويتر، لن أشتري أي فريق رياضي".ويملك ماسك تاريخا من التغريدات غير ذات صلة، بحسب ما ذكرت رويترز.واستهل مانشستر يونايتد الموسم الجديد بشكل كارثي إذ خسر 2-1 أمام ضيفه برايتون آند هوف ألبيون، قبل أن يتلقى هزيمة ثقيلة 4-صفر أمام برينتفورد.ويعد يونايتد واحدا من أبرز الأندية في العالم، ونال لقب الدوري الإنجليزي 20 مرة بالإضافة إلى كأس أوروبا و دوري أبطال أوروبا 3 مرات.وتبلغ القيمة السوقية للنادي الإنجليزي 2.08 مليار جنيه استرليني.وشهدت الأعوام الأخيرة احتجاجات من جماهير يونايتد على عائلة غليزر، التي اشترت النادي في 2005 مقابل 955.51 مليون دولار، بسبب تراجعه في الدوري.واكتسبت الاحتجاجات على العائلة الزخم في العام الماضي بعد قرار يونايتد بالمشاركة في مشروع دوري السوبر الأوروبي الذي انهار بعد أيام من إعلانه.وكانت بعض الجماهير طالبت ماسك بشراء يونايتد بدلا من تويتر.ويحاول ماسك التراجع عن صفقة شراء تويتر مقابل 44 مليار دولار، وهو الأمر الذي دفع الشركة لمقاضاته