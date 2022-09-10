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بعد عودته للممتاز.. الزوراء يهنئ دهوك
Alsumaria Tv
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هنأ نادي الزوراء الرياضي، نظيره دهوك بعد عودته إلى منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم في الموسم 2022/ 2023.
وذكر النادي في بيان أن "نادي الزوراء الرياضي، يتقدم بأزكى عبارات التهاني والتبريكات لنادي دهوك، متمثلاً بالهيئة الإدارية والكادر التدريبي واللاعبين بمناسبة التأهل للدوري الممتاز، متمنين لهم الموفقية والنجاح الدائم".
يذكر ان دهوك خطف بطاقة التأهل للدوري الممتاز بتغلبه في (بلاي أوف) على أمانة بغداد بهدفين دون رد مساء اليوم السبت، وعاد للدوري الممتاز بعد غياب استمر لستة مواسم.
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