بعد عودته للممتاز.. الزوراء يهنئ دهوك

وذكر النادي في بيان أن "نادي الزوراء الرياضي، يتقدم بأزكى عبارات التهاني والتبريكات لنادي دهوك، متمثلاً بالهيئة الإدارية والكادر التدريبي واللاعبين بمناسبة التأهل للدوري الممتاز، متمنين لهم الموفقية والنجاح الدائم".يذكر ان دهوك خطف بطاقة التأهل للدوري الممتاز بتغلبه في (بلاي أوف) على أمانة بغداد بهدفين دون رد مساء اليوم السبت، وعاد للدوري الممتاز بعد غياب استمر لستة مواسم.