أبرزها مدريد بمواجهة مايوركا.. مواعيد جولة الاحد في الملاعب الاوروبية

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلةريال مدريد X ريال مايوركا – الساعة 2 ظهرا على قناةbeIN Sports HD 1إلتشي X أتلتيك بيلباو – الساعة 4:15 مساء على قناةbeIN Sports HD 1خيتافي X ريال سوسييداد – الساعة 6:30 مساء على قناةbeIN Sports HD 1ريال بيتيس X فياريال – الساعة 9 مساء على قناةbeIN Sports HD 1مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلةأتالانتا X كريمونيزي – الساعة 12:30 ظهرا على قناة AD SPORTS Premium 1ليتشي X مونزا – الساعة 3 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1ساسولو X أودينيزي – الساعة 3 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 2بولونيا X فيورنتينا – الساعة 3 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 3لاتسيو X هيلاس فيرونا – الساعة 6 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1يوفنتوس X ساليرنيتانا – الساعة 8:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1مواعيد مباريات الدوري الألمانيكولن X يونيون برلين – الساعة 3:30 عصرافرايبورج X بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 5:30 مساءمواعيد مباريات الدوري الفرنسيستراسبورج X كليرمون فوت 63 - الساعة 1 ظهراأنجيه X مونبلييه – الساعة 3 عصراتولوز X ستاد ريمس – الساعة 3 عصرااجاكسيو X نيس – الساعة 3 عصرالوريان X نانت – الساعة 3 عصرارين X أوكسير – الساعة 5 مساءموناكو X ليون – الساعة 8:45 مساءمواعيد مباريات الدوري التركيسيفاس سبور X اسطنبول سبور – الساعة 4 عصراقاسم باشا X جالاتا سراي – الساعة 7 مساءقيصري سبور X أنطاليا سبور – الساعة 7 مساءجازينتاب X عمراني سبور – الساعة 7 مساء