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أول تعليق من أنس جابر بعد خسارتها البطولة الاغلى للتنس

رياضة

2022-09-11 | 02:50
أول تعليق من أنس جابر بعد خسارتها البطولة الاغلى للتنس
1,565 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة
عبّرت لاعبة التنس التونسية أنس جابر عن فخرها بكونها أول امرأة عربية تصل إلى نهائي بطولة كبيرة "غراند سلام" للتنس، مشيرة إلى أنها ستواصل العمل أكثر وأكثر من أجل التتويج بأحد الألقاب الكبرى مستقبلاً.

وانهزمت التونسية أنس جابر في نهائي بطولة أميركا المفتوحة للتنس، بنتيجة 2-6 و6-7، أمام البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة الأولى عالمياً، السبت 12 سبتمبر/ أيلول الجاري.
 
وتعد هذه الخسارة هي الثانية، لأنس جابر في نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى، بعد هزيمتها أمام يلينا ريباكينا لاعبة كازاخستان في ويمبلدون، في يوليو/ تموز الماضي.
 
وقالت جابر في ردها على سؤال يتعلق بكونها أول امرأة عربية تصل إلى نهائي إحدى بطولات الغراند سلام: "فخورة بذلك، وهذا يعني لها الكثير".
 
وتابعت: "سأواصل العمل أكثر وأكثر من أجل الفوز ببطولة غراند سلام، وتسجيل اسمي في قائمة المتوجين، مثلما فعلت شفيونتيك اليوم، وهي تستحق التتويج".
 
وختمت: "أشكر فريقي وأصدقائي ورئيس الاتحاد التونسي لكرة التنس، أتمنى أن أكون ملهمة للكثيرات في بلدي".

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