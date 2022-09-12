بعد تعليقه حداداً على إليزابيث.. تحديد موعد استئناف الدوري الإنكليزي

وذكرت الرابطة في بيان مقتضب، أنه "سيتم استئناف الدوري الإنكليزي لكرة القدم مرة أخرى، اعتباراً من يوم غد الثلاثاء".وكانت الرابطة قد قررت الجمعة، تأجيل مباريات المرحلة السابعة من الدوري الممتاز بعد وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.وذكرت الرابطة في بيان التأجيل "لتكريم حياتها الاستثنائية ومساهمتها للأمة، ومن باب الاحترام، سيتم تأجيل مباريات الدوري الإنكليزي الممتاز في نهاية هذا الأسبوع، بما في ذلك مباراة مساء الاثنين".واتخذت الرابطة قرار التأجيل على الرغم من توجيهات الحكومة البريطانية بأن إلغاء الأحداث الرياضية ليس إلزاميًا خلال فترة الحداد الوطني.