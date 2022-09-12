رسميا.. كوستا يعود إلى الدوري الإنجليزي

وذكر النادي في بيان، "ضمن الذئاب توقيع المهاجم الدولي المخضرم دييغو كوستا على صفقة حتى نهاية موسم 2022/23 ، بشرط الحصول على التصريح الدولي".وقال رئيس ولفرهامبتون جيف شي: "نحن سعداء للغاية بالترحيب بدييجو كوستا في ولفرهامبتون ، والعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز".وكان انتقال كوستا إلى وولفرهامبتون مهددا بالفشل، بعد رفض الطلب المبدئي لاستخراج تصريح العمل الخاص به من قبل وزارة الداخلية في إنجلترا. لكن تم قبول الاستئناف الذي قدمه وولفرهامبتون لحصول كوستا على تصريح العمل في إنجلترا.وسبق أن لعب دييجو كوستا مع تشيلسي من 2014 وحتى 2017، قبل أن يعود إلى صفوف أتلتيكو مدريد.وأصبح كوستا من دون فريق منذ رحيله عن أتلتيكو مينيرو البرازيلي، في بداية العام الحالي 2022.