وطني الصالات يلاعب أوزبكستان ودياً اليوم

السومرية نيوز – رياضة

يلتقي منتخبنا الوطنيّ لكرةِ الصالات، اليوم الثلاثاء، نظيره الأوزبكي في المُباراةِ الوديّة الأولى له بعد اختتامِ مُشاركته في بُطولةِ كأس العرب، وتأتي هذه المباراةُ ضمن استعداداتِ منتخبنا إلى منافساتِ نهائياتِ كأس آسيا المُقرر إقامتها في دولةِ الكويت.



وقالَ المدربُ المُساعد لمنتخبنا الوطنيّ، حسين عبد علي: "نسعى من خوضِ مُباراتين وديتين أمام المُنتخبِ الأوزبكي إلى الوقوفِ على مُستوى اللاعبين الذين وضعَ المدربُ محمد ناظم الشريعة ثقته بهم"، مًؤكداً على أهميةِ هذه المُواجهاتِ التي تصبُّ في مصلحةِ منتخبنا من الناحيّةِ الفنيّة، عطفاً على قوةِ منتخب أوزبكستان الذي يعدُّ من المُنتخباتِ القوية في قارةِ آسيا".

وأضافَ: "إن الجدولَ المُعد للنهائياتِ الآسيويّة اشتملَ على خوضِ مباراتين وديتين مع منتخبِ أوزبكستان ومثلهما أمام منتخبِ لبنان قبل العَودَةِ إلى بغداد ومن ثم السفر إلى الكويت للدخولِ في غِمارِ البُطولة".

وأدَّى منتخبنا الوطنيّ، مساء أمس الإثنين، تمرينه الرئيسيّ على صالةِ Yunus Abad sport center، حيث ركزَ مُدرب اللياقة "عبد الوهاب محمد خان" على عملياتِ الإحماءِ وبعض التدريباتِ البدنيّة، فيما بدأ المديرُ الفنيّ "محمد ناظم الشريعة" بالاعتمادِ على عددٍ من الجُمل التكتيكيّة، إذ طبَّقَ النهجَ الذي ينوي الدخولَ فيه للقاء، في حين ركزَ المُساعدان "حميد شانديزي وحسين عبد علي" على مُتابعةِ اللاعبين في تَطبيقِ الواجبات المَنُوطة بهم، وكثّفَ مدربُ الحُراس "ميشيل يوخنا بطرس" تدريباته على الحُراس زاهر مهدي ومحمد سامي من أجل أن يكونا في أتم الجاهزيّةِ في لقاءِ الغد.

وسيرتدي مُنتخبنا الطَقمَ الأبيض الكامل وحارس المرمى باللونِ الأخضر الكامل، بينما يلعبُ المنتخبُ الأوزبكي باللونِ الأزرق الكامل والحارس باللون الأسود الكامل.

وتجري المباراةُ في تَمام الساعةِ الرابعة عصراً بتوقيت بغداد (السادسة مساءً بتوقيت طشقند).